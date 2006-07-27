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Комбо 3 пиццы
Комбо 3 пиццы
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! Пицца Римская (30 см. Соус томатный, колбаски охотничьи, корнишоны, лук красный, сыр моцарелла, зелень). Пицца Чизбургер ...
1 226R 818R RUB 1750 гр.
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Любовь в большом городе
Любовь в большом городе
Ролл Филадельфия, ролл Калифорния, ролл Монтана, ролл Аяши, ролл Серсея с курицей
1 480R 1 299R RUB 1115 гр.
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Пицца Пепперони
Пицца Пепперони
30 см. Пикантная салями с сыром моцарелла на собственном томатном соусе. Состав: салями, томаты, сыр моцарелла.
358R RUB 500 гр.
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Чизбургер
Чизбургер
Мясная котлета, салат Айсберг, Шеф-соус, помидоры, корнишоны, сыр Чеддер, соус Барбекю
358R RUB 300 гр.
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Комбо 3 вока
Комбо 3 вока
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! 840 гр (3 порции по 280 гр). Лапша удон, терияки соус, филе цыпленка, капуста, морковка, перец болгарский, лук репчатый, ч...
687R 458R RUB 840 гр.
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Комбо 3 чизкейка
Комбо 3 чизкейка
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! (3 шт). Чизкейк шоколадный (Натуральный горький шоколад в дуэте с нежным крем-чизом удачно сочетается с хрустящим песочным...
706R 471R RUB 492.7 гр.
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Любовь в большом городе
Любовь в большом городе
Ролл Филадельфия, ролл Калифорния, ролл Монтана, ролл Аяши, ролл Серсея с курицей
1 480R 1 299R RUB 1115 гр.
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Комбо 3 вока
Комбо 3 вока
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! 840 гр (3 порции по 280 гр). Лапша удон, терияки соус, филе цыпленка, капуста, морковка, перец болгарский, лук репчатый, ч...
687R 458R RUB 840 гр.
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Комбо 3 ролла
Комбо 3 ролла
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! (3 блюда). Калифорния (Рис, водоросли нори, авокадо, огурец, снежный краб, икра летучей рыбы). Филадельфия с кунжутом ( Ло...
896R 598R RUB 670 гр.
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Комбо 3 супа
Комбо 3 супа
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! (3 порции по 300 гр). Говяжий бульон, лапша удон, говядина, грибы шиитаке, зелень
852R 568R RUB 900 гр.
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Комбо 3 чизкейка
Комбо 3 чизкейка
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! (3 шт). Чизкейк шоколадный (Натуральный горький шоколад в дуэте с нежным крем-чизом удачно сочетается с хрустящим песочным...
706R 471R RUB 492.7 гр.
В корзину
Комбо 3 пиццы
Комбо 3 пиццы
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! Пицца Римская (30 см. Соус томатный, колбаски охотничьи, корнишоны, лук красный, сыр моцарелла, зелень). Пицца Чизбургер ...
1 226R 818R RUB 1750 гр.
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Быстро
Время доставки заказа за 60 минут
Вкусно
Мы готовим только из свежих продуктов
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка от 800 R

Доставка еды в Москве

Вам захотелось чего-то вкусного и сытного? Безусловно, это простое и понятное желание, только в холодильнике все не те продукты, да и готовить вообще лень. Что же делать? А все легко и просто! Зайти на сайт «ПАЛКИ СКАЛКИ» или набрать номер +7 (495) 445-99-07 и оформить заказ на любимые блюда с бесплатной доставкой по Москве. Мы гарантируем восхитительный вкус продукции из отборных ингредиентов; широкий ассортимент, включающий легендарные, фирменные и классические виды, для вегетарианцев и любителей экспериментировать; быстрая и бесплатная доставка еды в течение 60 минут, чтобы вкусные и ароматные блюда не успевали остыть.

 

Мы не перестаём радовать наших гостей как классическими рецептами пиццы и суши, так и новинками, разработанными нашими изобретательными поварами.

Ознакомится более детально с меню «ПАЛКИ СКАЛКИ» вы можете на разделах нашего сайта.

 

Доставку еды на дом или офис Вы можете оформить в любое время на нашем сайте, мобильное приложение или через оператора.

 

✅ Наша цель, чтобы на Вашем столе всегда была по-настоящему вкусная еда по доступным ценам!

✅ Наши блюда с удовольствиям едят даже дети!

✅ Устали после работы, нет времени на готовку, ломаете голову, чем накормить семью – с «ПАЛКИ СКАЛКИ» Вы решите эти вопросы!

✅ Закажите наши наваристые супы, сытные горячие блюда, вкусные салаты и гарниры и тратьте время на себя и близких!

 

Заказ еды на дом Вы можете оформить в любое время на нашем сайте.

«ПАЛКИ СКАЛКИ» специализируется на собственной службе доставки. Мы гарантируем доставку свежих блюд на дом и в офис строго в течение часа! Можете не сомневаться: у нас готовят настоящие повара на профессиональном оборудовании, мы используем только свежие и качественные продукты. Высокое качество гарантируем! Вы также можете оформить заказ на фиксированное время, и горячая аппетитная пицца и суши будут доставлены к вашему столу точно в срок.
Ваш заказ будет укомплектован всеми необходимыми приборами и аксессуарами, которые сделают Вашу трапезу удобной и приятной: одноразовые палочки, васаби, имбирь, соевый соус, салфетки, зубочистки. Укажите оператору, на сколько персон необходимы приборы, и мы доставим данные опции каждому Вашему гостю абсолютно бесплатно!

Каким образом работает бонусная программа: со всех заказов оформленный через сайт palki-skalki.ru, мобильное приложение или через оператора, клиентам начисляется бонусные баллы в размере 5%.
Бонусные баллы клиент может тратить самостоятельно на частичную оплату своего заказа.
Каждому клиенту при первом заказе автоматически открывается бонусный счет, на который с каждым заказом нашей вкусной еды будут начисляться бонусы. Бонусный счет привязан к вашему мобильному телефону.
Бонусы можно копить, либо тратить их при следующих заказах.

Эквивалент: 1 бонус = 1 рубль.

Правила начисления бонусов:
- Бонусы начисляются только на доставленный и оплаченный заказ.
- Бонусы не начисляются при оформления заказов через сторонние сайты.
Правила использования бонусов:
- Бонусами можно оплатить до 50% от суммы любого заказа со следующим уточнением: Нельзя оплатить стоимость дополнительных сервисов: доставка.
- Бонусы аннулируются в случае, если клиент не оформлял заказы со своего аккаунта в течение 6 месяцев.


***Компания “ПАЛКИ-СКАЛКИ” оставляет за собой право изменять условия программы, оповестив клиентов на сайте.

Вы можете оплатить заказ удобным для Вас способом:

- Наличными курьеру при получении заказа;

- Банковской картой курьеру через терминал.

У наших курьеров всегда есть сдача при наличном расчете!

Способ оплаты выбирается в корзине сайта на этапе оформления заказа.


Доставка еды в Москве - ПАЛКИ-СКАЛКИ
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  • Калорийность
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Ролл Тар-Тар
Ролл Тар-Тар
Запеченный ролл в подарок
Доступно при заказе от 1 500 R
Не хватает 1 500R
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Пицца Римская
Пицца Римская
Пицца в подарок
Доступно при заказе от 2 000 R
Не хватает 2 000R
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Чизкейк Нью-Йорк
Чизкейк Нью-Йорк
Сочный чизкейк в подарок
Доступно при заказе от 1 000 R
Не хватает 1 000R
Получите подарок!
Выбирайте то, что нравится именно вам – а мы подарим
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Вкусно
Мы готовим только из свежих продуктов.
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