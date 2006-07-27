Комбо 3 пиццы
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! Пицца Римская (30 см. Соус томатный, колбаски охотничьи, корнишоны, лук красный, сыр моцарелла, зелень). Пицца Чизбургер ...
Любовь в большом городе
Ролл Филадельфия, ролл Калифорния, ролл Монтана, ролл Аяши, ролл Серсея с курицей
Пицца Пепперони
30 см. Пикантная салями с сыром моцарелла на собственном томатном соусе. Состав: салями, томаты, сыр моцарелла.
Чизбургер
Мясная котлета, салат Айсберг, Шеф-соус, помидоры, корнишоны, сыр Чеддер, соус Барбекю
Комбо 3 вока
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! 840 гр (3 порции по 280 гр). Лапша удон, терияки соус, филе цыпленка, капуста, морковка, перец болгарский, лук репчатый, ч...
Комбо 3 чизкейка
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! (3 шт). Чизкейк шоколадный (Натуральный горький шоколад в дуэте с нежным крем-чизом удачно сочетается с хрустящим песочным...
Любовь в большом городе
Ролл Филадельфия, ролл Калифорния, ролл Монтана, ролл Аяши, ролл Серсея с курицей
Комбо 3 вока
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! 840 гр (3 порции по 280 гр). Лапша удон, терияки соус, филе цыпленка, капуста, морковка, перец болгарский, лук репчатый, ч...
Комбо 3 ролла
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! (3 блюда). Калифорния (Рис, водоросли нори, авокадо, огурец, снежный краб, икра летучей рыбы). Филадельфия с кунжутом ( Ло...
Комбо 3 супа
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! (3 порции по 300 гр). Говяжий бульон, лапша удон, говядина, грибы шиитаке, зелень
Комбо 3 чизкейка
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! (3 шт). Чизкейк шоколадный (Натуральный горький шоколад в дуэте с нежным крем-чизом удачно сочетается с хрустящим песочным...
Комбо 3 пиццы
Стоимость указана за две порции+одна в подарок! Пицца Римская (30 см. Соус томатный, колбаски охотничьи, корнишоны, лук красный, сыр моцарелла, зелень). Пицца Чизбургер ...
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Ролл Тар-Тар
Запеченный ролл в подарок
Доступно при заказе от 1 500 R
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Пицца Римская
Пицца в подарок
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Чизкейк Нью-Йорк
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Доступно при заказе от 1 000 R
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